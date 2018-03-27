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Город

Страшно. После трагедии в Кемерово ярославцы боятся ходить в торговые центры

27 марта 2018 07:28
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Ярославль, Кемерово, трагедия в Кемерово

Трагедия в Кемерово, кажется, никого не обошла стороной. С утра до вчера социальные сети вчера были полны траурных рамок, горящих свечей и словами соболезнования. Но к этой тоске примешивается ещё одно чувство — страх. Как теперь спокойно ходить в торговый центр после такого? Действительно, страшно. В этом признались ярославцы, поучаствовавшие в нашем опросе в группе «ВКонтакте».

50,1% признались, что им теперь страшно ходить в крупные торговые центры.

 — Так и буду ходить, но буду смотреть внимательно, где знаки экстренного выхода, — ответили 31% опрошенных.

Журналисты 76.ru сами проверили, как устроены эвакуационные выходы в торговых центрах города — результаты исследования.

И только 18,1% не испугались и продолжат, как прежде, ходить за покупками.

В опросе приняли участие 938 человек.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта. Люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. Погибли 64 человека.

После трагедии в Ярославле объявили о проверке безопасности не только торговых центров, но и всех учреждений, где обычно бывает много людей.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
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