|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Страшно. После трагедии в Кемерово ярославцы боятся ходить в торговые центры
27 марта 2018 07:28
2 737 12
Трагедия в Кемерово, кажется, никого не обошла стороной. С утра до вчера социальные сети вчера были полны траурных рамок, горящих свечей и словами соболезнования. Но к этой тоске примешивается ещё одно чувство — страх. Как теперь спокойно ходить в торговый центр после такого? Действительно, страшно. В этом признались ярославцы, поучаствовавшие в нашем опросе в группе «ВКонтакте».
50,1% признались, что им теперь страшно ходить в крупные торговые центры.
— Так и буду ходить, но буду смотреть внимательно, где знаки экстренного выхода, — ответили 31% опрошенных.
Журналисты 76.ru сами проверили, как устроены эвакуационные выходы в торговых центрах города — результаты исследования.
И только 18,1% не испугались и продолжат, как прежде, ходить за покупками.
В опросе приняли участие 938 человек.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта. Люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. Погибли 64 человека.
После трагедии в Ярославле объявили о проверке безопасности не только торговых центров, но и всех учреждений, где обычно бывает много людей.
Фото: Александра Савельева
|
Спорт
Спорт
Фильм недели
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров