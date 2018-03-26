|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле Евгений Гришковец расплакался, говоря о трагедии в Кемерово
26 марта 2018 21:28
105 0
Сегодня вечером в Волковском театре в Ярославле со спектаклем «Одновременно» выступил Евгений Гришковец. Программу артист начал с разговора о трагедии в Кемерово. Сказал, что переживает, читая про случившееся в его родном городе.
— Спектакль невеселый. Он про мой родной город — Кемерово, — сказал Гришковец. И заплакал.
Но дальше спектакль пошёл по сценарию, и зрители в зале смеялись. Правда, не все сочли веселье уместным.
— После слов о Кемерове мы хотели встать, но в зале никто не шелохнулся, — рассказала одна из зрительниц.
Евгений Гришквец родился в 1967 году в Кемерово. Российский драматург, режиссёр, актёр, музыкант, писатель. Стал известен после спектаклей «Как я съел собаку» и «Одновременнно».
Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошла 25 марта. Торговый центр загорелся. Люди, пытаясь спастись от огня и удушающего дыма, выпрыгивали из окон. На данный момент из завалов извлекли 60 тел погибших. Спасатели продолжают искать.
После трагедии в Ярославле объявили о проверке безопасности не только торговых центров, но и всех учреждений, где обычно бывает много людей — школ, спорткомплексов.
Журналисты 76.ru сами проверили, как устроены эвакуационные выходы в торговых центрах города — результаты исследования.
Фото: Александр Кудряшов
|
Спорт
Спорт
Фильм недели
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров