Вены вздуты, зубы стиснуты: смотрим фотогалерею силачей со штангой

Парад эмоций

В выходные в Ярославле прошел чемпионат России WRPF — по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге и армлифтингу.

В зале спорткомплекса «Атлант» громыхала музыка — некоторые просили на свои выступления прибавить громкости. Видимо, собственного рыка казалось мало.

— Они перебинтовывались так, что еле могли идти к сцене, — говорит фотограф 76.ru Саша Савельева. — Ну оно и понятно, что бинтовать надо туго — тягая такие штанги, запросто можно надорвать связки.

Но, слава богу, все остались невредимы. А Саша принесла фоторепортаж, полный гримас и воли к победе.

Без поддержки — никуда

А вы могли бы?

Хочешь не хочешь — приходится раздувать щёки

Ну-ка, все дружно!