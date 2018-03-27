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Фоторепортаж
Вены вздуты, зубы стиснуты: смотрим фотогалерею силачей со штангой
27 марта 2018 06:29
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В выходные в Ярославле прошел чемпионат России WRPF — по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге и армлифтингу.
В зале спорткомплекса «Атлант» громыхала музыка — некоторые просили на свои выступления прибавить громкости. Видимо, собственного рыка казалось мало.
— Они перебинтовывались так, что еле могли идти к сцене, — говорит фотограф 76.ru Саша Савельева. — Ну оно и понятно, что бинтовать надо туго — тягая такие штанги, запросто можно надорвать связки.
Но, слава богу, все остались невредимы. А Саша принесла фоторепортаж, полный гримас и воли к победе.
Фото: Александра Савельева
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