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Известный ярославский музыкант после инсульта сделал в Израиле первые шаги
26 марта 2018 17:47
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Известный ярославский музыкант, саксофонист Стас Майнугин сделал первые шаги после тяжёлой болезни. Видео, как Стас в Израиле занимается на тренажёре, на своей странице в фейсбуке выложил его друг — пианист Леонид Пташка.
— Первые шаги Стаса на реабилитации в Израиле. Надеюсь, что дней через десять будет ходить намного лучше, — сказал Леонид.
Знакомые музыкантов пишут подбадривающие слова, желают Стасу скорейшего восстановления.
— Леня, через десять дней он уже бегать начнет, зная его работоспособность и жизнелюбие! — ответила музыкантам Диана Асадуллина.
В конце ноября прошлого года саксофонист перенёс инсульт. Стаса лечили в областной больнице, после чего он проходил курс реабилитации в пансионате в Ярославской области.
Фото: Леонид Пташка/facebook.com
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