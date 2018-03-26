Прокуратура назвала недобросовестных застройщиков Ярославля

Застройщики не спешат делиться с дольщиками самыми важными документами о строительстве

В Ярославле назвали четыре крупных строительных компании, в работе которых нашли нарушения. Проверку устроила прокуратура, прошерстив сайты фирм.

— На сайтах застройщиков отсутствовали аудиторские заключения, документы, подтверждающие права застройщика на земельные участки, проекты договора участия в долевом строительстве, договоры страхования гражданской ответственности застройщика, — рассказали в прокуратуре Ярославского района.

Весь этот важный список документов застройщики обязаны предоставлять, особенно при долевом строительстве. Какие компании игнорировали требования закона: «Апрель», «Руф Стайл Констракшен», «Гранит» и «Альфастрой». Ответственных лиц из каждой фирмы оштрафуют.

В Ярославле развернулся скандал вокруг стройки микрорайона высоток в Тверицах, у которого ещё даже нет застройщика.