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На трассе М-8 в сторону Москвы отремонтируют пять мостов: где будем стоять в пробках
26 марта 2018 17:17
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Часто ездите на машине в Москву? С приходом тепла придется добираться подольше. В Ярославской области на трассе М-8 планируют капитальный ремонт пяти мостов и путепроводов. Там, где будут работы, ограничат скорость движения транспорта до сорока километров в час.
— Начнутся работы примерно в апреле, а закончатся в октябре, как позволит температура, — рассказали в управлении дороги «Холмогоры».
Какие мосты и путепроводы будут ремонтировать:
Несколько месяцев работ на мосту через Которосль сняли на видео и выложили ролик в режиме таймлапс: строительство моста за минуту.
Фото: Александра Савельева
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