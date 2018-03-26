На трассе М-8 в сторону Москвы отремонтируют пять мостов: где будем стоять в пробках

Ремонт начнут примерно в апреле

Часто ездите на машине в Москву? С приходом тепла придется добираться подольше. В Ярославской области на трассе М-8 планируют капитальный ремонт пяти мостов и путепроводов. Там, где будут работы, ограничат скорость движения транспорта до сорока километров в час.

— Начнутся работы примерно в апреле, а закончатся в октябре, как позволит температура, — рассказали в управлении дороги «Холмогоры».

Какие мосты и путепроводы будут ремонтировать:

мост через реку Сару на 191-м километре. Работы планируют закончить в сентябре;

мост через реку Учу на 369-м километре;

путепровод через железную дорогу 370-м километре. Работы планируют закончить в июне 2019 года;

путепровод через автомобильную дорогу Гаврилов Ям — Шопша на 235-м километре. Работы планируют закончить в июне 2019 года;

путепровод через автомобильную дорогу М-8 на 251-м километре. Работы планируют закончить в июне 2019 года.

Несколько месяцев работ на мосту через Которосль сняли на видео и выложили ролик в режиме таймлапс: строительство моста за минуту.