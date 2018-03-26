|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Школы, больницы, спорткомплексы: что проверят в Ярославской области после трагедии в Кемерово
26 марта 2018 14:59
596 0
В Ярославской области проверят не только торговые центры, но и спортивные комплексы, концертные залы, школы, университеты и больницы. Об этом сегодня заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
— По последним данным, в страшной трагедии в Кемерово погибли более 60 человек. Среди них много детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. К сожалению, это не первая подобная трагедия за последние годы. Сам бываю в торговых центрах — пожарная безопасность многих из них оставляет желать лучшего. Эвакуационные выходы заперты, ключ «находится у дежурного»... Пути эвакуации часто захламлены, и пройти по ним невозможно. В ближайшие дни в Ярославской области проверим пожарную безопасность всех объектов массового пребывания людей. Это касается не только торговых центров, но и объектов спорта, культуры, образования и здравоохранения, — написал на своей страничке Вконтакте Дмитрий Миронов.
Стало известно, что Генпрокуратура России поручила проверить все торговые центры Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
|
Спорт
Спорт
Фильм недели
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
типичный фильм, снятый по... далее
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров