Школы, больницы, спорткомплексы: что проверят в Ярославской области после трагедии в Кемерово

Проверят все места массового скопления людей

В Ярославской области проверят не только торговые центры, но и спортивные комплексы, концертные залы, школы, университеты и больницы. Об этом сегодня заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.

— По последним данным, в страшной трагедии в Кемерово погибли более 60 человек. Среди них много детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. К сожалению, это не первая подобная трагедия за последние годы. Сам бываю в торговых центрах — пожарная безопасность многих из них оставляет желать лучшего. Эвакуационные выходы заперты, ключ «находится у дежурного»... Пути эвакуации часто захламлены, и пройти по ним невозможно. В ближайшие дни в Ярославской области проверим пожарную безопасность всех объектов массового пребывания людей. Это касается не только торговых центров, но и объектов спорта, культуры, образования и здравоохранения, — написал на своей страничке Вконтакте Дмитрий Миронов.

Стало известно, что Генпрокуратура России поручила проверить все торговые центры Ярославской области.