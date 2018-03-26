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Эхо трагедии: будут ли проверять торговые центры Ярославля после пожара в Кемерово
26 марта 2018 12:29
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Сегодня с ярославскими спасателями свяжется глава МЧС Владимир Пучков. Большая видеоконференция начнётся в 15:00 сразу в нескольких регионах страны.
Главным вопросом, с которым обратится министр, станет обсуждение последствий страшной трагедии в торговом центре в Кемерово, где погибли 64 человека, в том числе девять детей.
— Министр проведёт комиссию по чрезвычайным ситуациям, — рассказал Михаил Зверев, начальник пресс-службы МЧС России по Ярославской области. — Скорее всего, будут даны указания о профилактических работах.
Как уточнили в управлении МЧС, внеплановую проверку торговых центров могут запустить лишь власти региона, для этого необходимо постановление правительства. Без него пожарные не имеют права проверять торговые центры.
Фото: Александра Савельева
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