Мэр и губернатор скорбят в соцсетях из-за погибших в пожаре в Кемерово

Мэр Ярославля Владимир Слепцов и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высказали свои соболезнования семьям погибших в пожаре в торговом центре Кемерово.

Огромный торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово загорелся днём 25 марта, возгорание произошло на четвёртом этаже в зоне кинозалов. Огонь полыхал с такой силой, что спасатели долгое время тушили пожар лишь снаружи здания. Люди в это время оказались заблокированы внутри торгового центра, кто-то выпрыгивал из окон. По последним данным на это утро, как сообщает портал Meduza, погибли 64 человека, среди них не менее девяти — дети.

— Жители Ярославской области вместе со всей страной скорбят по жертвам этой страшной трагедии, искренне сопереживают человеческой боли, — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на официальном сайте правительства. — В этот тяжелый момент выражаю душевную поддержку и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мэр Владимир Слепцов высказался более скромно.

— Кемерово, мы скорбим вместе с вами... — опубликовал на своих страницах в социальных сетях Владимир Слепцов.