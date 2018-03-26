|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Мэр и губернатор скорбят в соцсетях из-за погибших в пожаре в Кемерово
26 марта 2018 11:04
1 678 20
Мэр Ярославля Владимир Слепцов и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высказали свои соболезнования семьям погибших в пожаре в торговом центре Кемерово.
Огромный торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово загорелся днём 25 марта, возгорание произошло на четвёртом этаже в зоне кинозалов. Огонь полыхал с такой силой, что спасатели долгое время тушили пожар лишь снаружи здания. Люди в это время оказались заблокированы внутри торгового центра, кто-то выпрыгивал из окон. По последним данным на это утро, как сообщает портал Meduza, погибли 64 человека, среди них не менее девяти — дети.
— Жители Ярославской области вместе со всей страной скорбят по жертвам этой страшной трагедии, искренне сопереживают человеческой боли, — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на официальном сайте правительства. — В этот тяжелый момент выражаю душевную поддержку и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мэр Владимир Слепцов высказался более скромно.
— Кемерово, мы скорбим вместе с вами... — опубликовал на своих страницах в социальных сетях Владимир Слепцов.
Фото: Дмитрий Миронов / vk.com
|
Спорт
Спорт
Фильм недели
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
типичный фильм, снятый по... далее
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров