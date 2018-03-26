В Ярославле женщина рано утром подбросила чужим людям своего щенка

Щенок пять часов просидел под машиной

Неужели не смогла придумать ничего лучше? В Ярославле неизвестная женщина подбросила своего щенка чужим людям. Бесчеловечный поступок попал на записи видеокамер, которые развешаны на доме. К счастью, щенок попал в добрые руки. Ярославна Светлана, которая сейчас приютила животное, рассказала, что женщина приехала в 6:10 утра. Водитель автобуса опознал её и сказал, что она села на остановке «Улица Светлая» или «Улица Проектируемая».

— Она привела собаку на поводке, потом просто отцепила его около дома и ушла. Щенок забрался под машину и просидел там пять часов. А ведь мы могли случайно задавить его, если бы не заглянули вниз. Посмотрите внимательно на эту женщину! «Героев» надо знать в лицо, — говорит Светлана.

Щенку на вид около четырёх месяцев. Ему сделали прививку и обработали от блох. Сейчас он временно живёт дома у Светланы и очень хочет найти свой дом.