|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле женщина рано утром подбросила чужим людям своего щенка
26 марта 2018 11:47
653 0
Неужели не смогла придумать ничего лучше? В Ярославле неизвестная женщина подбросила своего щенка чужим людям. Бесчеловечный поступок попал на записи видеокамер, которые развешаны на доме. К счастью, щенок попал в добрые руки. Ярославна Светлана, которая сейчас приютила животное, рассказала, что женщина приехала в 6:10 утра. Водитель автобуса опознал её и сказал, что она села на остановке «Улица Светлая» или «Улица Проектируемая».
— Она привела собаку на поводке, потом просто отцепила его около дома и ушла. Щенок забрался под машину и просидел там пять часов. А ведь мы могли случайно задавить его, если бы не заглянули вниз. Посмотрите внимательно на эту женщину! «Героев» надо знать в лицо, — говорит Светлана.
Щенку на вид около четырёх месяцев. Ему сделали прививку и обработали от блох. Сейчас он временно живёт дома у Светланы и очень хочет найти свой дом.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
|
Спорт
Спорт
Фильм недели
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
типичный фильм, снятый по... далее
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров