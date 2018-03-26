Двое ярославцев выдернули из машины, ехавшей по тротуару, пьяных водителя и пассажира

Нетрезвого водителя вытащили из машины раньше, чем он успел кому-то навредить

В эти выходные неравнодушные ярославцы спасли прохожих на Московском проспекте от нетрезвого водителя.

УАЗ с неадекватными на вид водителем и пассажиром уже выкатил на тротуар, когда двое парней, увидевшие происходящее, кинулись останавливать водителя.

— Сидел в своём авто на стоянке у магазина автозапчастей на Московском, рядом стоят двое, курят и громко так разговаривают. В дальнейшем понимаю, что товарищи «бухие», — рассказывает Сергей Бирюков. — Смотрю, садятся за руль и пытаются уехать. За этой картиной также наблюдал продавец из магазина. В итоге эти поехали по тротуару, но застряли. И тут-то мы выдернули их из машины.

Сергей Бирюков вместе с другом задерживал нетрезвого водителя за рулём, как он утверждает, вежливой беседой. Одновременно вызывая полицию. Дождавшись правоохранителей, ярославцы сдали им нетрезвых мужчин.

Пьяные люди на улицах совершают немало странных и опасных для других вещей. В Рыбинске нетрезвый мужчина выгуливал алабая рядом с детьми, очень напугав прохожих.