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Белка собирает толпы: в центре Рыбинска поселилась рыжая красотка
26 марта 2018 10:01
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У жителей Рыбинска появилось новое развлечение — на Аллее Славы поселилась бело-рыжая белочка.
Зверёк обжил центр Рыбинска около месяца назад. Пока белка в одиночестве скачет по деревьям, но у неё уже есть множество поклонников среди жителей города.
— Эта красотка собирает толпу в центре города, — написала Ольга Рулева в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».
По выходным на аллее собирается большое количество людей, чтобы посмотреть на белку, а она словно позирует: не пугается и не убегает, а демонстративно грызёт шишки.
— Белка может поселиться в городе, если нашла себе хорошую кормовую базу, например, в месте, где много хвойных деревьев, — рассказала заведующая кафедрой физиологии и зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Чтобы животному было комфортнее, для белки можно повесить домик наподобие скворечника.
Белка — не единственное дикое животное, облюбовавшее Рыбинск. Прямо на тротуаре неподалеку от хлебного ларька в городе перезимовала стая уток.
Фото: Алексей Глухов
Видео: Ольга Рулева «Подслушано в Рыбинске»/VK.com
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