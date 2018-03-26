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Ваша карта заблокирована: мошенники украли у ярославца 65 тысяч рублей
26 марта 2018 07:32
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Доверчивый ярославец перевёл мошенникам 65 тысяч рублей. На телефон 58-летнего мужчины пришло сообщение о блокировке карты. Тот перепугался и позвонил по указанному номеру. Там ему ответил «оператор» банка и сказал, что для разблокировки нужно сообщить все данные карты. Что мужчина и сделал. После этого мошенники сняли с его карты все деньги.
— По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Напоминаем, не сообщайте незнакомым людям данные своей банковской карты, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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