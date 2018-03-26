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В Рыбинске пьяный мужчина без поводка выгуливал алабая рядом с детьми

26 марта 2018 07:00
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животные, собаки, видео, Ярославль

В Рыбинске пьяный в стельку мужчина выгуливал алабая. Все знают, что собаки эти достаточно агрессивные, выгуливать их нужно только на поводке и наморднике. Но хозяин алабая, видимо, забыл о габаритах своей собаки и не надел на неё поводок. Мужчина был настолько пьян, что почти не держался на ногах и совсем не обращал внимания на своего питомца.

— А рядом гуляли дети, — написали рыбинцы, выложившие в соцсеть видеозапись происходящего.

— Во первых, похоже он не только гуляет, а еще и нужду справляет. Вот это людей не возмутило. Во вторых, нужно в полицию писать заявление об административном правонарушении (их тут несколько). Пусть ищут и штрафы выписывают, — считает жительница Рыбинска Лада Грачёва.

Напомним, не так давно мэр Ярославля Владимир Слепцов сильно озаботился проблемой выгула собак в нашем городе. Слепцов поручил главам районных администраций самим выбрать места, где можно будет гулять с питомцами.

Анна Лурье
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Фото: Подслушано в Рыбинске/vk.com
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