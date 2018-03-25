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В Ярославле днём возле входа в супермаркет умер мужчина
25 марта 2018 20:01
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Сегодня днём прямо возле одного из известных продуктовых супермаркетов в микрорайоне «Сокол» произошла трагедия: скончался мужчина. Ему внезапно стало плохо, и он упал прямо при входе в магазин. Очевидцы пытались оказать первую помощь, делали непрямой массаж сердца. Сразу же вызвали скорую. Медики приехали минут через 15.
— Это произошло при нас. Я была с маленьким ребёнком, поэтому близко мы не подходили. Люди, которые оказывали помощь до приезда скорой, говорили: «Уже не откачают». Недавно узнала, что спасти его не удалось. Очень жаль мужчину, — рассказала очевидец произошедшего Юлия.
В правоохранительных органах пока трагедию не комментируют.
Фото: Дядьково, Сокол - Районы 76/Vk.com
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