На Московском проспекте автобус зажал легковушку, вылетевшую на встречку

Водитель, по словам очевидцев, убежал

Сегодня днём на Московском проспекте пассажирский автобус зажал «Мицубиси». Он иномарки практически ничего не осталось. Сначала проезжавшие мимо водители подумали, что автобус зажал странно припаркованную машину. Однако оказалась, что водитель иномарки вылетел на встречку.

— Автобус стоял на светофоре. А этот чудик задом приехал. Крутануло. После ДТП водитель убежал, — рассказал очевидец Виталий Лесной.

Подробности ДТП уточняются.