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Напала в подъезде с ножом: в Ярославле женщина порезала свою соседку
25 марта 2018 17:51
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Бытовой конфликт перерос в кровавую драку. Одна женщина не вытерпела, схватила нож и порезала свою соседку. Всё произошло в подъезде одного из домов посёлка Великий. 38-летняя женщина порезала ножом свою 45-летнюю соседку. Дамы враждовали давно: в основном, не могли поделить место для парковки. Очередная словесная перепалка закончилась печально.
— Пострадавшая доставлена в больницу с тяжёлыми травмами. Подозреваемая задержана. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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