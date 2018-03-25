В Ярославской области пропал замначальника управления «Газовых турбин»: тело ищут в воде

Мужчина пропал накануне

В Ярославле спасатели и волонтёры ищут 61-летнего Александра Рыжухина. Мужчина уехал на снегоходе 24 марта, поехал на Рыбинское водохранилище. Спустя несколько часов родственники потеряли с ним связь. К сожалению, по предварительной информации, мужчина погиб. Как говорят волонтёры, это несчастный случай.

- Снегоход обнаружили в полынье. Мы просматриваем место происшествия. К сожалению, уже очень темно. Вероятнее всего, поиски продолжаться завтра, - рассказали в «ЯрСпасе».

Тело мужчины искали в воде. Вероятнее всего, он провалился под лёд.

Александр Рыжухин в последнее время работал заместителем начальника управления монтажа пусконаладки и сервисного обслуживания ОДК «Газовые турбины» в Рыбинске. Раньше он был началником отдела персонала на НПО «Сатурн». У мужчины есть семья - жена и двое сыновей.

Ранее 76.ru рассказывал о ещё одном несчастном случае на снегоходе: мужчина замёрз насмерть, охраняя дорогую вещь.