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Жительница Ярославской области перевоплотилась в передаче «Модный приговор»
25 марта 2018 13:39
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Жительница Рыбинска Анна Манжарова перевоплотилась на передаче «Модный приговор». Девушку критиковали за яркие и странные наряды, которые выглядели чересчур вычурно и порой нелепо. У Анна интересная для женщины профессия – она помощник капитана на корабле.
На передачу Анну отправили друзья.
— На корабле её прозвали Анька-рулевая, — рассказали на передаче друзья девушки. — Она пытается привлечь к себе внимание безумными нарядами.
Анна оправдывалась: привыкла к форме, а к модным нарядам — нет.
В конце передачи девушка перевоплотилась на все сто процентов. После работы стилистов она выглядела женственно и красиво. Зрители сделали выбор в пользу профессионалов.
Фото: Первый канал
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