В Ярославле на Промышленном шоссе внедорожник с прицепом перевернулся на крышу

Водителю пришлось вызвать эвакуатор

В Ярославле на Промышленном шоссе улетел в кювет внедорожник с прицепом. По всей вероятности, водитель не справился с управлением. Машину настолько занесло, что она перевернулась на крышу.

— Водитель отделался лёгким испугом. Ему пришлось вызвать эвакуатор, — рассказали очевидцы произошедшего.

Ранее 76.ru рассказывал о страшной аварии на трассе Ярославль — Углич, в которой погиб молодой мужчина.