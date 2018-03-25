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В Ярославле на Промышленном шоссе внедорожник с прицепом перевернулся на крышу
25 марта 2018 09:30
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В Ярославле на Промышленном шоссе улетел в кювет внедорожник с прицепом. По всей вероятности, водитель не справился с управлением. Машину настолько занесло, что она перевернулась на крышу.
— Водитель отделался лёгким испугом. Ему пришлось вызвать эвакуатор, — рассказали очевидцы произошедшего.
Ранее 76.ru рассказывал о страшной аварии на трассе Ярославль — Углич, в которой погиб молодой мужчина.
Фото: Регион-76-Ярославль/Vk.com
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