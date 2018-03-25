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Смертельное ДТП в Рыбинске: подросток пытался пробежать на «красный»
24 марта 2018 23:45
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Сегодня вечером в Рыбинске на перекрестке улиц Плеханова и Луначарского автомобиль сбил подростка. Происшествие сняла камера наружного наблюдения.
На видео видно, как на переходе стоят четверо подростков. Внезапно один из них на красный свет начинает перебегать дорогу, слишком поздно замечает машину, чуть замешкивается, но продолжает бежать. Водитель тоже не заметил ребёнка, в последний момент пытался уйти от столкновения, но не успел и на полном ходу сбил подростка.
Происшествие обсуждают пользователи в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». По сообщениям очевидцев, мальчик не выжил.
— Это ужас! Мы проезжали мимо, — написала Екатерина Неустроева. — К сожалению, летальный исход. Сил родителям.
Сегодня стало известно, как чувствует себя девочка, которую 22 марта в Рыбинске на переходе сбила «Тойота».
Фото: «Подслушано в Рыбинске»/VK.com
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