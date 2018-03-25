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Город

Это самый страшный сон в моей жизни: девушка погибшего водителя УАЗа написала письмо

24 марта 2018 22:51
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ДТП, письмо, авария, Ярославль

Гибель 24-летнего Вячеслава из Самарской области стала трагедией для родных и близких молодого человека. По рассказам знакомых, молодой человек был добрым, помогал родителям и всего стремился добиваться сам.

Его девушка написала в соцсетях трогательное письмо:

«Я просто хочу дать вам всем один очень важный совет: цените, наслаждайтесь, чувствуйте каждый момент, который вы проводите с любимыми и родными. В одну секунду человек может уйти. Навсегда. Просто раз — и нет человека. И ничего уже не вернуть. Тогда уже становится не только невероятно больно от утраты, но и невероятно стыдно за все то, что когда-то казалось таким принципиальным. А все неважно. Не злитесь, не ругайтесь, не обижайтесь. Просто любите и будьте любимы. Дорожите каждым мгновением.
Столько планов, целей и желаний. Всего хотел, медленно, но верно добивался. И в один миг судьба распорядилась так...
Солнце мое! Я верю это ты сейчас разогнал облака и улыбаешься мне оттуда, грея своими лучиками. Надеюсь, у тебя ТАМ все хорошо. Присматривай за нами, пожалуйста. Ты мой самый добрый, заботливый, самый лучший, самый любимый и родной. Мне с тобой всегда было невероятно комфортно, просто и легко. Ты моя поддержка и опора, ты мой советчик и защитник. Я тебя невероятно любила, люблю и буду любить.
Не представляю, как я тут буду без тебя, моя любовь!
А я словно сплю. И это самый страшный сон в моей жизни».

В завершении возлюбленная Вячеслава попросила всех водителей быть внимательнее на дорогах, поскольку они несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни окружающих.

Вячеслав ехал за рулём УАЗа по дороге Ярославль — Углич. На встречку выскочила «Мазда» — от лобового столкновения УАЗ разорвало пополам, 24-летний Вячеслав погиб до приезда скорой. Очень сильно из-за смерти сына переживает его отец.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: vc.com
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