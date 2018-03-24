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Учителем года в Ярославской области стала преподаватель истории из Некоузского района
24 марта 2018 19:55
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В конце рабочей недели в Ярославской области выбрали «Учителя года».
В финале конкурса соревновались шесть педагогов из Ярославля, Рыбинска, Некоузского, Угличского, Рыбинского Ярославского муниципальных районов — учителя географии, физики, истории, иностранного языка. Они представляли свои интернет-ресурсы, писали эссе на тему «Я — учитель», проводили презентации, открытые уроки и мастер-классы, разрабатывали образовательные проекты и участвовали в дискуссии на педсовете. Самым сложным стало заключительное испытание — «Круглый стол образовательных политиков», на котором учителя вместе с представителями власти обсуждали проблемы региональной системы образования и предлагали их решения.
По итогам всех состязаний победу в областном этапе одержала учитель истории Шестихинской средней школы Некоузского района Екатерина Любимова.
— Мы не просто показываем свое мастерство, мы еще и учимся, учимся друг у друга. И мне очень повезло, я могла наблюдать за работой профессионалов. Я чувствую, что личностный рост у меня произошел! — сказала Екатерина.
Осенью Екатерина Любимова будет представлять Ярославскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России».
Фото: Правительство Ярославской области
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