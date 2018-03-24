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На храме-долгострое в Брагино установили крест на главный купол
24 марта 2018 18:38
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Похоже, что храм-долгострой в Брагино скоро распахнёт свои двери для прихожан. Сегодня на главный купол церкви святителя Тихона, которую строили 13 лет, установили крест.
— Главный купол Свято-Тихоновского храма теперь украшает крест, — написал на своей странице в «Фейсбуке» глава города Владимир Слепцов. — Это долгожданное событие для служителей, прихожан храма и всех жителей Дзержинского района. Строительные работы близятся к завершению.
Кресты привезли к храму на прошлой неделе.
Храм назван в честь святителя Тихона, который стал первым патриархом советского периода в 1917 году. До избрания на церковный престол Тихон семь лет служил на ярославской земле.
Фото: Владимир Слепцов/facebook.com
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