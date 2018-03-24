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Город

Два автогола: «Шинник» в Курске одолел «Авангард»

24 марта 2018 17:40
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футбол, Шинник, Ярославль

В Курске завершился поединок «Шинника» с местным «Авангардом».

За несколько секунд до конца первого тайма счет в матче открыл защитник хозяев Кирилл Гоцук. Правда, игрок ошибся воротами — 1:0 в пользу «Шинника».

— Подыгрывает! — посмеялись ярославские болельщики.

В начале второго тайма полузащитник «Шинника» Марат Шайморданов удвоил преимущество ярославцев. А за семь минут до финального свистка судьи засчитали автогол защитника «Шинника» Максима Жестокова в ярославские ворота. Матч закончился победой «Шинника» со счётом 2:1.

Следующую игру чёрно-синие проведут в Санкт-Петербурге против местного «Динамо» через неделю, 31 марта. Матч начнётся в 13 часов.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: ФК «Шинник»
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