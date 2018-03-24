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Город

Во всём виновата погода: мэрия Ярославля проверила трещину на улице Некрасова

24 марта 2018 14:23
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дороги, Ярославль, трещина

Вчера в соцсетях появились фотографии большой трещины на проезжей части улицы Некрасова. Дорогу ремонтировали только в прошлом году. Мэрия оперативно отреагировала на обращение горожан и провела на месте выездное совещание.

Трещину изучили представители мэрии, заказчика работ — агентства по муниципальному заказу мэрии города, организации подрядчика — «Дорожное управление города Вологда» и специалисты лаборатории. Быстро удалось установить причину, по которой треснул асфальт.

— Установлена причина возникновения трещины — подвижка грунтов ввиду погодных условий, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Михаил Кузнецов. — Для нашего климата это штатная ситуация, которая может возникнуть и на старых, и на вновь отремонтированных улицах. В рамках контракта основание дороги не менялось, были уложены выравнивающий и верхний слои. При наступлении благоприятных погодных условий — среднесуточной температуре не ниже 10 градусов тепла — подрядной организацией будут произведены прочистка и проливка вяжущими материалами, что предотвратит разрушение дорожного полотна. Работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств компании-подрядчика.

Всего в прошлом году компания «Дорожное управление города Вологда» отремонтировали в городе 11 улиц, проделанная работа по качеству заказчика устроила.

В начале недели ярославцу, снимавшему, как дорожники заделывают ямы на дороге прямо в лужи, прилетело куском асфальта.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Правительство Ярославской области
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