Во всём виновата погода: мэрия Ярославля проверила трещину на улице Некрасова

Вчера в соцсетях появились фотографии большой трещины на проезжей части улицы Некрасова. Дорогу ремонтировали только в прошлом году. Мэрия оперативно отреагировала на обращение горожан и провела на месте выездное совещание.

Трещину изучили представители мэрии, заказчика работ — агентства по муниципальному заказу мэрии города, организации подрядчика — «Дорожное управление города Вологда» и специалисты лаборатории. Быстро удалось установить причину, по которой треснул асфальт.

— Установлена причина возникновения трещины — подвижка грунтов ввиду погодных условий, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Михаил Кузнецов. — Для нашего климата это штатная ситуация, которая может возникнуть и на старых, и на вновь отремонтированных улицах. В рамках контракта основание дороги не менялось, были уложены выравнивающий и верхний слои. При наступлении благоприятных погодных условий — среднесуточной температуре не ниже 10 градусов тепла — подрядной организацией будут произведены прочистка и проливка вяжущими материалами, что предотвратит разрушение дорожного полотна. Работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств компании-подрядчика.

Всего в прошлом году компания «Дорожное управление города Вологда» отремонтировали в городе 11 улиц, проделанная работа по качеству заказчика устроила.

В начале недели ярославцу, снимавшему, как дорожники заделывают ямы на дороге прямо в лужи, прилетело куском асфальта.