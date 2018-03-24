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На судостроительном заводе в Ярославле сгорела дорогая яхта
24 марта 2018 13:15
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В конце рабочей недели в одном из цехов на территории Ярославского судостроительного завода на улице Корабельная загорелась дорогая яхта. Огонь вспыхнул около 19 часов.
За час 39 спасателей и 12 пожарных машин полностью потушили пламя.
— Судно стояло там на техобслуживании, — рассказали в пресс-службе МЧС. — В результате пожара закоптились стены цеха на площади 150 квадратных метров.
Причины пожара устанавливаются. Специалистам предстоит оценить сумму ущерба.
Неделю назад очевидцы сняли на видео, как на окружной дороге в Ярославле полыхала фура.
Фото: Александра Савельева
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