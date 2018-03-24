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В охотничьем хозяйстве в Ярославской области енотовидная собака заболела бешенством
24 марта 2018 12:20
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В Ярославской области выявили новый случай бешенства. Енотовидную собаку с подозрением на страшную болезнь нашли в охотничьем хозяйстве «Любимское». Лабораторное исследование подтвердило диагноз.
— Всего с начала 2018 года в Ярославской области было зафиксировано 9 случаев заболевания животных, — рассказали в департаменте ветеринарии Ярославской области. — 9 населённых пунктов признаны неблагополучными.
На территории, где выявили бешенство, установили карантин.
С начала этого года смертельный вирус подхватили три лисы, три енотовидные собаки и три домашние собаки. В середине февраля от бешенства погибла домашняя собака в Тутаевском районе.
Фото: Александра Савельева
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