У нечестного предпринимателя арестовали целое здание

По документам здание не введено в эксплуатацию, но автомойка и автосервис там работали

Что только не приходится арестовывать приставам, чтобы заставить людей рассчитаться с долгами. На этот раз предприниматель может лишиться целого здания.

В 2015 году ярославец арендовал участок земли в Норском на улице Красноперевальской и построил там трёхэтажное здание. По документам предприниматель так и не ввёл его в эксплуатацию, поэтому налог платил только на землю, но на самом деле автомойка и автосервис там работали. Из-за этого долг мужчины в бюджет города составил 1,7 миллиона рублей.

У предпринимателя уже арестовали автомобиль и продали его в счёт погашения долга, но это не сподвигло мужчину рассчитаться, тогда приставы решили наложить арест на целое здание.

— По предварительной оценке, здание оценено в 10 миллионов рублей. Если долг не будет погашен, то имущество будет выставлено на реализацию. Деньги от продажи здания пойдут в счет погашения задолженности, — рассказала помощник главного судебного пристава Ярославской области Екатерина Пиунова.

Ярославские приставы знают самые неожиданные методы, как поймать тех, кто что-то должен. Они рассказали 76.ru о том, как находят задолжавших ярославцев по всему миру.