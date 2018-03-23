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Нелегальные грядки: в Ярославской области мужчины выращивали коноплю в горшочках для рассады
23 марта 2018 20:07
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Целую плантацию конопли обнаружили рыбинские полицейские дома у двоих местных жителей. 19-летний молодой человек и его 32-летний друг наркотики выращивали в горшочках для рассады. Полицейские нашли 36 кустов запрещённых растений. Мужчины признались, что выращивали наркотики для собственного употребления.
— В отношении них возбуждены уголовные дела. Ранее они уже были судимы, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: УМВД по ЯО
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