Нелегальные грядки: в Ярославской области мужчины выращивали коноплю в горшочках для рассады

Мужчины выращивали коноплю дома

Целую плантацию конопли обнаружили рыбинские полицейские дома у двоих местных жителей. 19-летний молодой человек и его 32-летний друг наркотики выращивали в горшочках для рассады. Полицейские нашли 36 кустов запрещённых растений. Мужчины признались, что выращивали наркотики для собственного употребления.

— В отношении них возбуждены уголовные дела. Ранее они уже были судимы, — рассказали в УМВД по Ярославской области.