Афера по-крупному: ярославский бизнесмен украл у государства 70 миллионов рублей

Мужчина находится под подпиской о невыезде

В Ярославле перед судом предстанет генеральный директор строительной фирмы «Вариант». Мужчина в течение практически трёх лет не платил налоги. В итоге, он положил себе в карман свыше 70 миллионов рублей.

— С января 2011 по декабрь 2013 года мужчина, используя липовые документы о больших затратах на хозяйственную деятельность, уклонялся от уплаты налогов. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.