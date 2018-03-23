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Город

Афера по-крупному: ярославский бизнесмен украл у государства 70 миллионов рублей

23 марта 2018 19:25
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налоги, деньги, Ярославль

В Ярославле перед судом предстанет генеральный директор строительной фирмы «Вариант». Мужчина в течение практически трёх лет не платил налоги. В итоге, он положил себе в карман свыше 70 миллионов рублей.

— С января 2011 по декабрь 2013 года мужчина, используя липовые документы о больших затратах на хозяйственную деятельность, уклонялся от уплаты налогов. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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