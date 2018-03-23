×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Эксклюзив

Город

Я сам лазал — там гниль: глава района выехал в дом, где радиомеханик провалился сквозь потолок

23 марта 2018 14:50
102 0
трагедия, Ярославль, Чердак

Сегодня к дому № 34 поселка Завода 50 в Ярославле приехал глава Заволжского района. Он сам залез на чердак, откуда накануне провалился сквозь потолок радиомеханик.

Трагедия случилась, когда рабочий отправился ремонтировать телевизионные провода.

— Я сперва подумала, лёд с крыши начал падать. Выхожу, смотрю, парень лежит лицом вниз. И стонет, — рассказывает Галина Коровина из третьей квартиры.

Через десять минут на место трагедии приехала скорая, радиомеханику сделали обезболивающий укол и увезли.

— Очень печально, что этот случай произошёл. Очень жалко этого парня. Комиссия обследовала состояние балок дома — они в целости. А наполнитель между ними потерял свои свойства — настил деревянный между балками сгнил, — рассказал глава Заволжского района Андрей Мамонтов. — Я сам на чердак залезал, прошёлся по этим балкам. Сейчас наша задача — оперативно аварию устранить, выгрести гниль и восстановить провалившееся перекрытие. А потом подготовить документы к включению дома в программу капитального ремонта на следующий год.

Сам дом, где произошла трагедия, уже очень старый — 50-х годов постройки. Управляющей компании у него нет, жильцы сами решают, что ремонтировать и как — на общих собраниях.

Тем временем сотрудники управления следственного комитета по Ярославской области начали проверку по факту случившегося. Пострадавший сейчас находится в больнице.

— В случившемся нет ни его вины, ни нашей, — считает Александр Мартынов, директор компании «Волна Сервис», от которой приехал радиомеханик. — Человек обслуживал линии связи, выполнял свою работу.

После падения 30-летний мужчина получил компрессионный перелом позвоночника. Сейчас он ждёт операции, ему предстоит установить пластины в позвоночник.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Александр Мартынов
Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: Как военный плац: ярославцы считают, что столбики-ограждения испортили вид Советской площади

Погода
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло
Авто
Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит

Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит
Спорт
«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня

«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня
Спорт
Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»

Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»
Бизнес
«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга

«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга

Фильм недели
вчера
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (1): Почему до сих пор в рубрике... далее
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,03 57,31
EUR 70,40 70,67
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 24.03
USD 57,11 0,27
EUR 70,43 0,12
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.