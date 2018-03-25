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Город

Просят трюфелей и билеты на «Ревизорро»: самые смешные запросы зрителей в Волковском театре

25 марта 2018 09:00
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культура, театр, Ярославль

Изо всех сил стараются в театре имени Волкова угодить ярославским зрителям — в этом сезоне они уже сыграли 169 спектаклей и показали шесть премьер «Обыкновенное чудо», «Две женщины», «Опечаленная родня», «Земля Эльзы», «Пилорама плюс» и «Девушка для прощаний». Но ярославцам угодить непросто. Зрители требуют больше зрелищ. 

В первом русском академическом театре рассказали о самых забавных просьбах зрителей. 

— Частенько люди путают названия спектаклей, — говорят в театре. — Мы, конечно, понимаем о чём речь, и кассир всегда поможет. Но порой это очень забавно.

Самая популярная просьба зрителей, которую не могут исполнить в театре — продать билеты на спектакль «Ревизорро». Кассирам даже приходится идти на обман — они подсовывают людям билеты на комедию режиссёра Дениса Азарова «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя.

Есть спрос и на спектакль «Домик в деревне». На него тоже ярославцам невозможно попасть. Поэтому им приходится идти постановку режиссёра Евгения Марчелли «Месяц в деревне» по Ивану Тургеневу.

На третьем месте по популярности запрос от зрителя, который не по зубам волковцам — это спектакль «Трюфель». Ну вот хотят люди посмотреть, а их вместо этого отправляют на «Тартюф» Александра Кузина.

Кроме того, в кассах театра наотрез отказываются продавать билеты на спектакли «Баба Аня» («Бабаня»), «Зелёная миля» («Зелёная зона») и «Девушка для свиданий» («Девушка для прощаний»).

Смотрите также: в ожидании зрителей: фоторепортаж из театра, где никого нет.

Михаил Контуев
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Фото: театр имени Волкова, Михаил Контуев
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