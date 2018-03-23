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Кредиты для бизнеса в Ярославле стали более выгодными

23 марта 2018 13:54
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Ярославль, Севергазбанк

Севергазбанк ввел новую программу экспресс-кредитования малого бизнеса, в которой не требуется залоговое обеспечение или же требования к залогу значительно облегчены. Так, кредит на сумму до 1 миллиона рублей доступен вовсе без залога. Для финансирования на сумму от 1 до 3 миллионов рублей требования к размеру обеспечения заметно снижены.

Данные кредиты можно использовать как для целей модернизации, приобретения, ремонта основных средства, так и для пополнения оборотных средств. Процентная ставка по программе «Модернизация Бланк» составляет всего от 13,5%* годовых, по «Торговому кредиту Бланк» — от 11,5%* годовых. Специальные условия предусмотрены при наличии поручительства от региональных фондов поддержки малого бизнеса.

По итогам прошлого года Севергазбанк в очередной раз уверенно вошел в топ-30 организаций по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. Севергазбанк удостоен звания «Лучший банк проектов государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры» на конкурсе Investor Awards 2017 издательского дома «Рынок ценных бумаг». Также Севергазбанк признан «Региональным банком года 2017» на конкурсе «Финансовая элита России».

Следует отметить, что для крупных проектов в сферах инфраструктуры, несырьевого экспорта, промышленности высоких переделов и инноваций, объем инвестиций в которые превышает 2 миллиарда рублей, Севергазбанк предлагает финансирование в рамках сотрудничества с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг. В банке обслуживаются более 20 тысяч предприятий и 500 тысяч частных клиентов. Севергазбанк был основан в 1994 году. Филиальная сеть банка состоит из 43 офисов, работающих в девяти субъектах РФ. Для клиентов банка доступно более 300 банкоматов и 100 платежных терминалов, а также устройства самообслуживания банка-партнера — Газпромбанка. Среди владельцев банка — один из ведущих негосударственных пенсионных фондов АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». Банк имеет рейтинг кредитоспособности от Агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный.

*При заключении договора могут взиматься иные комиссии и/или сборы, предусмотренные тарифами и внутренними документами банка. Процентная ставка по программе «Модернизация Бланк» составляет всего от 13,5% до 16,0% годовых, по «Торговому кредиту Бланк» — от 11,5% до 17,5% годовых. Условия действительны на 12.03.2018 г. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»). Генеральная лицензия Банка России №2816 от 13.01.2017. Реклама.

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