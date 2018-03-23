В Ярославле обновят общественный транспорт: как это отразится на наших кошельках

Повышать цену на проезд не планируют. Пока

Ярославль закупит 20 новых троллейбусов. Деньги для этого выделила мэрия города. Кататься в комфортных условиях пассажиры смогут уже совсем скоро. Новый транспорт появится в Ярославле во втором квартале этого года. Троллейбусы будут ходить по маршрутам: № 2 Улица Громова — Ярославль-Главный, № 6 Ярославль-Главный — Богоявленская площадь. Новенькие, комфортные, красивые — это, конечно, хорошо. Но не грозит ли такая щедрость очередным повышением цен на проезд?

— Цены повышать не планируем, — заверили в мэрии Ярославля.

А куда уже дальше повышать? Люди и так пересели из общественного транспорта в маршрутки. Да так, что убыток от общественного транспорта в прошлом году составил 80 миллионов рублей. Об этом 76.ru рассказали в «Яргорэлектротрансе».

— Проезд в общественном транспорте намного завышен. Он должен быть существенно меньше, чем в маршрутках, рублей на 5—7. Сейчас, когда стоимость проезда в маршрутках снова повышается, люди обратно возвращаются в автобусы, троллейбусы и трамваи. Поэтому цена останется прежней: 23 рубля, — говорят в «Яргорэлектротрансе».

Помимо троллейбусов, из Москвы нам пришлют трамваи и автобусы. Правда, не новые, а б/у. Трамваи отгрузили уже сегодня, поэтому они начнут курсировать по городу уже на следующей неделе. В «Яргорэлектротрансе» уверяют: старые трамваи из Москвы по состоянию намного лучше, чем многие ярославские.

— А уж тем более они ни в какое сравнение не идут с красными трамваями. Красные без конца ремонтируют, ездить на них уже невозможно, — признаются в «Яргорэлектротрансе».

Всего, по словам «Яргорэлектротранса», мэрия выделила из бюджета чуть более 100 миллионов рублей. Часть денег ушла на устранение имеющихся проблем, остальные же пошли как раз на покупку нового транспорта.