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И года не прошло: в Ярославле открылся стационар для детей-аллергиков
23 марта 2018 12:33
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Хорошие новости пришли сегодня от департамента здравоохранения — в Ярославле детская больница № 1 снова может помогать аллергикам.
Медицинскому учреждению выдали лицензию на работу дневного стационара по направлению аллергологии-иммунологии. Стационар с 15 койками открылся в доме № 26 по улице Добрынина.
— Дети, страдающие аллергологическими заболеваниями, смогут получать там помощь в условиях стационара с 8 утра до 13:00 в две смены, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.
Пообщаться со специалистом отделения больницы по вопросам госпитализации можно по телефону: (4852) 51-59-29. Про амбулаторный приём узнать можно после 14 часов с понедельника по пятницу в регистратуре поликлиники по телефону (4852) 51-91-20. Для решения вопросов по маршрутизации пациентов обращаться в кол-центр: 20-27-83.
Родители детей-аллергиков, которые так долго ждали этого момента, говорят, что информация департамента здравоохранения соответствует действительности.
— По аллергоотделению всё хорошо, — говорят они. — Но дневной стационар — это всего 50% необходимой помощи. Все забывают, что вся область приезжает сюда. Допустим, взять Рыбинск или Пошехонье — как им быть?
Отделение, где лечили детей-аллергиков, закрылось после того, как на здании больницы обнаружили трещину. Вопрос с открытием его по новому адресу власти решали несколько месяцев. С сегодняшнего дня стационар готов принимать пациентов.
Фото: департамент здравоохранения Ярославской области
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