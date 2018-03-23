И года не прошло: в Ярославле открылся стационар для детей-аллергиков

Стационар рассчитан на 15 койко-мест

Хорошие новости пришли сегодня от департамента здравоохранения — в Ярославле детская больница № 1 снова может помогать аллергикам.

Медицинскому учреждению выдали лицензию на работу дневного стационара по направлению аллергологии-иммунологии. Стационар с 15 койками открылся в доме № 26 по улице Добрынина.

— Дети, страдающие аллергологическими заболеваниями, смогут получать там помощь в условиях стационара с 8 утра до 13:00 в две смены, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Родители детей-аллергиков, которые так долго ждали этого момента, говорят, что информация департамента здравоохранения соответствует действительности.

— По аллергоотделению всё хорошо, — говорят они. — Но дневной стационар — это всего 50% необходимой помощи. Все забывают, что вся область приезжает сюда. Допустим, взять Рыбинск или Пошехонье — как им быть?

Отделение, где лечили детей-аллергиков, закрылось после того, как на здании больницы обнаружили трещину. Вопрос с открытием его по новому адресу власти решали несколько месяцев. С сегодняшнего дня стационар готов принимать пациентов.