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И года не прошло: в Ярославле открылся стационар для детей-аллергиков

23 марта 2018 12:33
177 0
дети, медицина, здравоохранение, Ярославль

Хорошие новости пришли сегодня от департамента здравоохранения — в Ярославле детская больница № 1 снова может помогать аллергикам.

Медицинскому учреждению выдали лицензию на работу дневного стационара по направлению аллергологии-иммунологии. Стационар с 15 койками открылся в доме № 26 по улице Добрынина.

— Дети, страдающие аллергологическими заболеваниями, смогут получать там помощь в условиях стационара с 8 утра до 13:00 в две смены, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Пообщаться со специалистом отделения больницы по вопросам госпитализации можно по телефону: (4852) 51-59-29. Про амбулаторный приём узнать можно после 14 часов с понедельника по пятницу в регистратуре поликлиники по телефону (4852) 51-91-20. Для решения вопросов по маршрутизации пациентов обращаться в кол-центр: 20-27-83.

Родители детей-аллергиков, которые так долго ждали этого момента, говорят, что информация департамента здравоохранения соответствует действительности.

— По аллергоотделению всё хорошо, — говорят они. — Но дневной стационар — это всего 50% необходимой помощи. Все забывают, что вся область приезжает сюда. Допустим, взять Рыбинск или Пошехонье — как им быть?

Отделение, где лечили детей-аллергиков, закрылось после того, как на здании больницы обнаружили трещину. Вопрос с открытием его по новому адресу власти решали несколько месяцев. С сегодняшнего дня стационар готов принимать пациентов.

Михаил Контуев
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Фото: департамент здравоохранения Ярославской области
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