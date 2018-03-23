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В Ярославле из-за коммунальной аварии затопило целую улицу
23 марта 2018 11:53
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В Заволжском районе Ярославля на сетях водоканала произошла авария. В районе улицы Урочской прорвало трубу с холодной водой. Затопило целую улицу.
— Я проезжал мимо и ничего не было, а уже через час ехал назад, и за это время там образовалось озеро, — пишет в группе «Подслушано у водителей — Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте» Алексей Брант.
Коммунальщики бросились устранять аварию. Они заварили трубу и остановили утечку воды.
— Работы завершены, водоснабжение восстановлено, — говорят специалисты водоканала. — Если трубу не прорвёт снова, то больше такого не повторится.
Недавно в Ярославле произошла ещё одна серьёзная коммунальная авария на теплосетях. Без отопления чуть не остались сотни домов, школы, детские сады и областная больница.
Фото: Подслушано у водителей - Ярославль/Vk.com
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