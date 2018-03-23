В Ярославской области на ребёнка свалилась глыба льда с крыши гостиницы

Гостиница, у которой произошла трагедия

В Угличе шестилетний малыш попал под ледяную лавину, падающую с крыши. Всё произошло у гостиницы «Успенская», которая находится в самом центре города напротив кремля.

— 22 марта в больницу Углича был доставлен 6-летний мальчик с травмами, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Проводится доследственная проверка. Следователями выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы.

У мальчика диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника. В ближайшее время ему потребуется лечение.

На днях в центре Ярославля чуть не случилась аналогичная трагедия: глыбы льда с крыши рухнули в шаге от компании школьников.