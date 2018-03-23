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В Ярославской области на ребёнка свалилась глыба льда с крыши гостиницы
23 марта 2018 11:29
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В Угличе шестилетний малыш попал под ледяную лавину, падающую с крыши. Всё произошло у гостиницы «Успенская», которая находится в самом центре города напротив кремля.
— 22 марта в больницу Углича был доставлен 6-летний мальчик с травмами, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Проводится доследственная проверка. Следователями выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы.
У мальчика диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника. В ближайшее время ему потребуется лечение.
На днях в центре Ярославля чуть не случилась аналогичная трагедия: глыбы льда с крыши рухнули в шаге от компании школьников.
Фото: Гостиница "Успенская" / bookimg.com
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