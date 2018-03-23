Взорвать нельзя помиловать: в Екатеринбурге в прямом эфире снесут гигантскую телебашню

Прямая трансляция взрыва телебашни будет на E1.RU

Завтра утром в Екатеринбурге планируют снести недостроенную телебашню — самое высокое сооружение города и один из его символов. Строительство башни началось 30 лет назад, в эксплуатацию ее так и не ввели. Осенью 2017 года областные власти разрешили снос объекта. На этом месте должна появиться новая хоккейная арена. Точного времени, когда начнется снос, его инициаторы не сообщают. Наши коллеги с Е1 будут следить за происходящим с самого утра в режиме онлайн.

Пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (именно по их заказу будут сносить вышку) старательно уходит от ответов на вопрос о дате и времени сноса телебашни, а на пресс-конференции главы холдинга Андрея Козицина у журналистов просто забрали микрофоны, не позволяя задавать неудобные вопросы.

Тем не менее информации о сносе много, хоть она и противоречивая. Журналисты портала E1.RU в субботу будут с самого раннего утра в режиме онлайн следить за тем, что происходит в районе башни, и покажут всё в прямом эфире. Такое событие больше не повторится, поэтому пропустить его нельзя.

Когда будет взрыв?

В объявлениях, которые появились в жилом комплексе «Артек», расположенном в нескольких метрах от башни, говорится, что взрыв будет в 7:00 мск. Причём в 6:30 мск прозвучит первая сирена, через полчаса, прямо перед взрывом, ещё две.

Известно, что с 6:00 до 8:00 для транспорта перекроют улицы Степана Разина — от Декабристов до Народной воли, и Декабристов — от Розы Люксембург до Степана Разина (улицы, находящиеся вблизи телебашни). С 7:00 до 9:30 не будут ходить поезда в метро от «Площади 1905 года» до «Ботанической» и обратно (на этом отрезке метро расположен недострой).

До сноса телебашни осталось:

Недостроенную телебашню хотят снести методом направленного разрушения — в ее ствол поместят два заряда, которые взорвут с перерывом в минуту. Для взрыва будет использоваться газогенератор, который создаст избыточное давление и таким образом разрушит бетон. От обычного взрыва этот способ отличается тем, что не вызывает взрывную волну. По крайней мере, так написано в официальной документации.

Башню будут ронять в два этапа

Для башни уже подготовили «смертное ложе» — земляной вал, на который она должна упасть по направлению к реке. А на ствол вышки несколько раз натягивали фасадную сетку, которая теоретически будет сдерживать осколки при взрыве.

Где смотреть на взрыв?

Видеотрансляцию E1.RU будет вести с площадки, на которой открывается один из лучших видов на вышку. Смотровую площадку в бизнес-центре «Высоцкий» (первый небоскреб в Екатеринбурге) для желающих своими глазами посмотреть взрыв телебашни специально откроют в 6:00 мск.

Всю информацию о последних днях башни корреспонденты E1.RU собрали в отдельную хронику.