«Локомотив» уступил СКА: для ярославцев битва за Кубок Гагарина закончилась

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счётом 3:1

«Локомотив» и СКА провели пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. После ледовой битвы в Ярославле многие ждали продолжения на берегах Невы, но команды взяли себя в руки, и матч прошёл без множества удалений.

Счет открыли хозяева — на 14-й минуте шайбу забил капитан СКА Илья Ковальчук. Отыграться «железнодорожники» смогли в начале второго периода, но к середине второй двадцатиминутки СКА вновь вышел вперед, а в третьем игровом отрезке нападающий Илья Каблуков увеличил отрыв.

Итог пятого матча — 3:1. СКА в полуфинале Кубка Гагарина, а «Локомотив» выбивает из битвы за главный трофей лиги.