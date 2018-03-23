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«Локомотив» уступил СКА: для ярославцев битва за Кубок Гагарина закончилась
23 марта 2018 09:32
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«Локомотив» и СКА провели пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. После ледовой битвы в Ярославле многие ждали продолжения на берегах Невы, но команды взяли себя в руки, и матч прошёл без множества удалений.
Счет открыли хозяева — на 14-й минуте шайбу забил капитан СКА Илья Ковальчук. Отыграться «железнодорожники» смогли в начале второго периода, но к середине второй двадцатиминутки СКА вновь вышел вперед, а в третьем игровом отрезке нападающий Илья Каблуков увеличил отрыв.
Итог пятого матча — 3:1. СКА в полуфинале Кубка Гагарина, а «Локомотив» выбивает из битвы за главный трофей лиги.
Фото: Александра Савельева
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