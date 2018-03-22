Новые подробности трагедии на Волге: спасшийся мужчина рассказал третью версию

Сейчас Денис в больнице

31-летний Денис Барабанов, который вместе с другом Игорем Виноградовым попал в снежный плен на Волге, сейчас находится в больнице с серьёзным обморожением рук и ног. Но ампутации, о которой говорили вначале, пока не потребовалось. Денису каждый день делают перевязки. Друзья говорят: сейчас он уже не в таком тяжёлом состоянии, как был в тот ужасный вечер.

19 марта Игорь вместе с Денисом были на Волге. Они на снегоходе поехали проверить сети в Некрасовский район. Никто даже подумать не мог, какой ужас произойдёт потом. Близкая подруга Игоря и Дениса рассказала подробности той жуткой истории.

Мария Антонова (имя изменено. — Прим. ред.) день назад навещала Дениса в больнице.

— Ему ничего не ампутировали. Он даже мог шевелить пальцами, когда я его видела, — рассказывает Мария.

С самого начала в этой истории было много непонятного. Родственники говорили: снегоход провалился под лёд. Мужчины смогли выбраться, но Игорь был совсем без сил, поэтому остался ждать помощи. А Денис пошёл к ближайшим дачным домам. В следственном комитете рассказали другую версию: снегоход сломался, мужчины долго его чинили. Тогда Игорь остался его сторожить, а Денис пошёл искать помощь. Но итог был один: когда за Игорем вернулись, он был уже мёртв. Мария озвучила третью версию, которую ей рассказал Денис.

— Они попали в снежно-ледяную кашу. Снегоход забуксовал, они не могли выехать. Часа три пытались самостоятельно вытащить, но не получалось. Игорь очень устал и действительно остался охранять снегоход, а Денис увидел свет в дачном доме и пошёл туда. Там был пенсионер. У Дениса уже были сильно обморожены руки и ноги, дед его отогревал. А когда отогрел, Денис сказал, что там на Волге остался его друг, — рассказала Мария.

К тому времени Денис уже позвонил своей супруге и рассказал о случившемся, а она вызвала ему такси. Денис рассказал таксисту, что возле снегохода его дожидается друг и у него очень мало сил. Когда таксист вместе с Денисом вернулись назад, то увидели, что Игорь находится уже не рядом со снегоходом, а ближе к берегу. Вероятнее, он начал замерзать, понял, что помощи не дождётся и попытался дойти, но не смог. К тому моменту, как его обнаружили, он был уже без сознания. Денис вместе с таксистом дотащили его до домика, где жил дедушка.

— Когда его принесли в дом, он был уже мёртв, — рассказывает Мария.

Непонятно, почему ни Игорь, ни Денис не позвонили сразу же в МЧС. Почему Игорь не позвонил друзьям или родственникам, когда остался один и понял, что слабеет. По словам Марии, у обоих работали телефоны. Ужасно ещё и то, что 19 марта, когда всё это произошло, у Дениса было день рождения. Мужчине исполнился 31 год.

Сейчас Денис находится в больнице. Друзья и родственники ждут его выздоровления.

Вчера похоронили Игоря Виноградова. Выяснилось, что он был в числе волонтёров, которые разыскивали пропавших людей. Игорь прочёсывал местность на своём параплане. Он любил экстремальные виды спорта, был на Эльбрусе и часто сплавлялся по горным речкам. У него остались жена и две маленькие дочки.