×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Подробности

Город

Новые подробности трагедии на Волге: спасшийся мужчина рассказал третью версию

22 марта 2018 18:43
790 0
Волга, Ярославль, происшествие, снегоход, трагедия на Волге

31-летний Денис Барабанов, который вместе с другом Игорем Виноградовым попал в снежный плен на Волге, сейчас находится в больнице с серьёзным обморожением рук и ног. Но ампутации, о которой говорили вначале, пока не потребовалось. Денису каждый день делают перевязки. Друзья говорят: сейчас он уже не в таком тяжёлом состоянии, как был в тот ужасный вечер.

19 марта Игорь вместе с Денисом были на Волге. Они на снегоходе поехали проверить сети в Некрасовский район. Никто даже подумать не мог, какой ужас произойдёт потом. Близкая подруга Игоря и Дениса рассказала подробности той жуткой истории.

Мария Антонова (имя изменено. — Прим. ред.) день назад навещала Дениса в больнице.

— Ему ничего не ампутировали. Он даже мог шевелить пальцами, когда я его видела, — рассказывает Мария.

С самого начала в этой истории было много непонятного. Родственники говорили: снегоход провалился под лёд. Мужчины смогли выбраться, но Игорь был совсем без сил, поэтому остался ждать помощи. А Денис пошёл к ближайшим дачным домам. В следственном комитете рассказали другую версию: снегоход сломался, мужчины долго его чинили. Тогда Игорь остался его сторожить, а Денис пошёл искать помощь. Но итог был один: когда за Игорем вернулись, он был уже мёртв. Мария озвучила третью версию, которую ей рассказал Денис.

— Они попали в снежно-ледяную кашу. Снегоход забуксовал, они не могли выехать. Часа три пытались самостоятельно вытащить, но не получалось. Игорь очень устал и действительно остался охранять снегоход, а Денис увидел свет в дачном доме и пошёл туда. Там был пенсионер. У Дениса уже были сильно обморожены руки и ноги, дед его отогревал. А когда отогрел, Денис сказал, что там на Волге остался его друг, — рассказала Мария.

К тому времени Денис уже позвонил своей супруге и рассказал о случившемся, а она вызвала ему такси. Денис рассказал таксисту, что возле снегохода его дожидается друг и у него очень мало сил. Когда таксист вместе с Денисом вернулись назад, то увидели, что Игорь находится уже не рядом со снегоходом, а ближе к берегу. Вероятнее, он начал замерзать, понял, что помощи не дождётся и попытался дойти, но не смог. К тому моменту, как его обнаружили, он был уже без сознания. Денис вместе с таксистом дотащили его до домика, где жил дедушка.

— Когда его принесли в дом, он был уже мёртв, — рассказывает Мария.

Непонятно, почему ни Игорь, ни Денис не позвонили сразу же в МЧС. Почему Игорь не позвонил друзьям или родственникам, когда остался один и понял, что слабеет. По словам Марии, у обоих работали телефоны. Ужасно ещё и то, что 19 марта, когда всё это произошло, у Дениса было день рождения. Мужчине исполнился 31 год.

Сейчас Денис находится в больнице. Друзья и родственники ждут его выздоровления.

Вчера похоронили Игоря Виноградова. Выяснилось, что он был в числе волонтёров, которые разыскивали пропавших людей. Игорь прочёсывал местность на своём параплане. Он любил экстремальные виды спорта, был на Эльбрусе и часто сплавлялся по горным речкам. У него остались жена и две маленькие дочки.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Денис Барабанов/Vk.com
Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: В Рыбинске «Тойота» сбила девочку на переходе

Погода
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло
Авто
Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит

Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит
Спорт
«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня

«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня
Спорт
Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»

Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»
Бизнес
«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга

«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга

Фильм недели
сегодня
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (1): Почему до сих пор в рубрике... далее
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,00 57,49
EUR 70,15 70,74
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 23.03
USD 56,84 -0,66
EUR 70,31 -0,26
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.