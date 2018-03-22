В Рыбинске «Тойота» сбила девочку на переходе

Ребёнка увезли в больницу

Сегодня в 12:40 в Рыбинске на улице Волочаевской «Тойота» сбила 8-летнего ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Как рассказали свидетели, девочка неожиданно выбежала на дорогу.

— Перед моей машиной таксист ехал, он и сбил, — написала Екатерина Рубан в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Девочка неожиданно выбежала на дорогу. Водитель пытался уйти от столкновения, но не смог.

На место выезжали медики и сотрудники ГИБДД.

— Девочка получила травмы, её отправили в больницу, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ярославской области.

Вчера в Ярославле в Заволжском районе автомобиль сбил мальчика, который переходил дорогу недалеко от школы.