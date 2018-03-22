Проблема решена: губернатор разобрался с ВИП-парковкой на Советской площади

На Советской площади поставили специальные столбики

В Ярославле на Советской площади навели порядок с парковкой. Да ещё и так быстро, как никогда. Губернатор даже лично похвастался этим на своих страничках в социальных сетях.

— Проблема парковки на Советской площади решена, — написал глава региона Дмитрий Миронов. — Автомобилям не место на любой пешеходной зоне, тем более на центральной туристической площади города.

В середине марта блогер Ян Левин написал на своей страничке в Facebook гневный пост о сотне машин, припаркованной на Советской площади. На это возмущение сразу отреагировал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Через несколько дней на площади появились знаки, запрещающие парковку и стоянку транспорта. А сегодня там уже все сделали по-европейски — отделили пешеходную зону от проезда специальными столбиками, чтобы машины не могли заезжать в центр площади вообще.

Теперь, чтобы площадь стала ещё краше, нужно заменить верхний слой асфальта на том месте, где зимой стоял каток. Его демонтировали вместе с асфальтом. Но эту проблему решать также оперативно в правительстве отказались, сказали — пусть мэрия разбирается. А городские власти в свою очередь обязали исправлять свой «косяк» фирму-подрядчика.