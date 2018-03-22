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Ослепила парня: женщина оставила ярославца без зрения
22 марта 2018 14:25
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В больницу Ярославля с травмой глаза и лица поступил молодой мужчина. Врачи сообщили о нём в полицию Дзержинского района. Выяснилось, что 26-летнего парня ударила бутылкой его 33-летняя знакомая.
— Полицейские установили, что мужчина и женщина вместе что-то отмечали и поссорились. Женщина схватила бутылку и ударила ею в глаз потерпевшему, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В результате травмы мужчина потерял зрение на один глаз.
На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция продолжает расследование.
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Фото: Александра Савельева
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