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Зимним катком испортили асфальт на Советской площади в Ярославле
22 марта 2018 14:16
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Чиновники мэрии Ярославля отреагировали на жалобы ярославцев, которые ругались на грязь и мусор на Советской площади. Городские власти разобрались с тем, кто устроил разруху под окнами правительства. Весь мусор уже вывезли. Но выяснилось, что после демонтажа катка там не только оставалась грязь, но и был повреждён асфальт.
— Мы выставили фирме-подрядчику, которая проводила работы, предписание, — рассказали в мэрии Ярославля. — Они будут восстанавливать асфальтовое покрытие за свой счёт.
Городские власти в предписании установили и сроки — ООО «ДЭП №17» должно восстановить верхний слой асфальта к утру 25 апреля.
Устанавливал каток инвестор по договорённости с областными властями. На днях наш корреспондент позвонила туда, чтобы поинтересоваться, кто должен теперь разгребать последствия. В правительстве Ярославской области не задумываясь ответили — мэрия.
Фото: Михаил Контуев
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