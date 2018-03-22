Зимним катком испортили асфальт на Советской площади в Ярославле

На том месте, где стоял каток, придётся переделывать верхний слой асфальта

Чиновники мэрии Ярославля отреагировали на жалобы ярославцев, которые ругались на грязь и мусор на Советской площади. Городские власти разобрались с тем, кто устроил разруху под окнами правительства. Весь мусор уже вывезли. Но выяснилось, что после демонтажа катка там не только оставалась грязь, но и был повреждён асфальт.

— Мы выставили фирме-подрядчику, которая проводила работы, предписание, — рассказали в мэрии Ярославля. — Они будут восстанавливать асфальтовое покрытие за свой счёт.

Городские власти в предписании установили и сроки — ООО «ДЭП №17» должно восстановить верхний слой асфальта к утру 25 апреля.

Городские власти следят, чтобы подрядчик устранил дефекты

Устанавливал каток инвестор по договорённости с областными властями. На днях наш корреспондент позвонила туда, чтобы поинтересоваться, кто должен теперь разгребать последствия. В правительстве Ярославской области не задумываясь ответили — мэрия.