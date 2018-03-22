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Прискакали на конях: как ярославские приставы вытаскивали должников из-за границы

22 марта 2018 12:58
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судебные приставы, должники, Ярославль

На этой работе можно сходить в течение дня в маникюрный салон, а можно поджидать должника в такси. Ярославские приставы знают самые неожиданные методы, как поймать тех, кто что-то должен. На этот раз они рассказали 76.ru о том, как находят задолжавших ярославцев по всему миру.

К должнику прискакали на конях

Но на этот раз не сами приставы оседлали лошадей, а нашли для этого специальную службу. В Канаде. Одного из ярославских должников разыскали на другом материке и вручили ему повестку от судебных приставов через канадскую Конную полицию.

— Мы взаимодействуем с Минюстом, благодаря чему можем связываться с различными службами в самых разных странах мира, — рассказал Александр Юдин, главный судебный пристав по Ярославской области.

Набрал долгов и улетел в Чехию

Ещё один ярославец, похоже, придумал бизнес-схему. Которая, правда, не сработала. Мужчина набрал огромных займов на 15 миллионов рублей. Деньги он умудрился вывести в Чехию, где купил сразу 3 квартиры в Праге.

— Нам удалось выйти на должника и через Росреестр наложить арест на эти квартиры. Наши методы оказались настолько действенными, что должник в конечном итоге приехал и полностью оплатил долг, — рассказал Александр Юдин.

Сбежавшие алиментщики

Несмотря на то, что с долгом больше 10 тысяч рублей сегодня за границу не выпустят, ярославцы умудряются найти лазейки. Например, выехать через Армению, Азербайджан или Беларусь.

И нескольких таких должников удалось вычислить. Среди них два отца-алиментщика.

— Был алиментщик, который уехал служить в Беларусь. Но свою бывшую супругу он не уведомил, что переезжает. И она не знала, как с него взыскивать алименты, ведь он пропал, — рассказали в УФССП по Ярославской области. — Мы через Министерство юстиции отправляли запрос в посольство с просьбой взыскать с него алименты, и он платил.

В Беларуси отыскали место жительства военного и попросили его не забывать о своих детях.

Ещё одна громкая история случилась с мамой шестерых детей, бывший муж которой укатил с новой пассией в Швейцарию. При этом не выплатив на детей 197 тысяч рублей алиментов.

— Сбежал из страны, будучи из-за долга невыездным, мужчина по-хитрому: сначала выехал в Белоруссию, а уже оттуда — улетел в Швейцарию, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области.

Но и там его нашли. И ярославец даже начал рассчитыватьcя по долгам, заплатив матери своих детей 40 тысяч рублей. Пообещав также ежемесячно перечислять ещё по 30 тысяч.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: УФССП по ЯО, Александра Савельева
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