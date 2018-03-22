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Последний шанс: букмекеры и эксперты дали свои прогнозы на пятый матч «Локомотива» со СКА
22 марта 2018 12:41
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Сегодня вечером в Санкт-Петербурге «Локомотив» в пятый раз в четвертьфинале Кубка Гагарина поборется со СКА.
Сейчас петербуржцы ведут в серии 3:1, а значит, матч может стать решающим. Свои прогнозы на игру делают букмекеры. Бесспорным фаворитом матча является лидер регулярного чемпионата.
— 90% ставок разместили на победу СКА, — рассказали в букмекерской конторе.
Своим мнением поделились эксперты.
— Прошлый матч показал, что по уровню мастерства СКА превосходит нынешний состав «Локомотива», поэтому хоккеистам нужно показывать характер и на нем выгрызать победу — отступать уже некуда, — рассказал спортивный журналист и эксперт телепрограммы «Большой хоккей» Роман Пряников.
Как бы не сложилась игра, все сходятся в одном — она будет интересной. «Локомотив» изо всех сил постарается не упустить последний шанс, дадут о себе знать и неостывшие эмоции от окончания прошлого матча в Ярославле, когда игроки команд заработали множество штрафов за грубость — 39 минут хозяева, 25 — гости, а конец третьего периода провели в рукопашных боях.
— Будет интересная игра, — рассказал бывший нападающий «Локомотива» и СКА Алексей Яшин. — Неизвестно, чем она закончится, обе команды достойны.
Игра начнется в 19:30.
Фото: ХК Локомотив
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