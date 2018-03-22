Феноменальный жим: Владимир Слепцов с новым замом записали видео с тренировки в качалке

Слепцов и Носов — заядлые спортсмены

У мэра Ярославля Владимира Слепцова и его нового зама дзюдоиста Дмитрия Носова дел невпроворот. Но они всё равно находят время и силы заниматься спортом. После рабочего дня Владимира Слепцова и Дмитрия Носова можно отыскать в спортзале. Там они демонстрируют свои стальные мышцы. Дмитрий Носов отзывается о Владимире Витальевиче исключительно с восхищением, называя его «феноменальным человеком». Чем же так удивил мэр Ярославля своего друга? Тем, что может сжать рукой 120-килограммовый эспандер. Сам Носов тоже пробует повторить подвиг Слепцова, но у него ничего не получается.

— Владимир Витальевич, как вы это делаете? — недоумевает Носов.

В конце концов Носову поддаётся 70-килограммовый эспандер.

— Занимайтесь спортом в Ярославле! — подытоживает Дмитрий Носов.

Видимо, в спортзал Дмитрий Носов зашёл сразу после рейда по пивным ларькам.