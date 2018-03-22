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«Ярославцы, соблюдайте закон и не травите молодежь»: новый заммэра сносит ларьки с пивом
22 марта 2018 11:06
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Новый заместитель мэра Дмитрий Носов уже с первых дней пребывания на своём посту ведёт себя очень активно. Он заявил: Ярославль должен быть красивым и опрятным. И уже к 1 июля Носов пообещал очистить город от хлама. А хламом он называет ларьки старого образца, а ещё пиво и сигареты, которые там продаются.
Накануне Дмитрий Носов случайно (как он сам говорит) оказался на улице Урицкого. Просто проезжал мимо. И увидел, как рядом с ларьком выгружают пиво.
— Зашёл, а здесь стандартная история — пиво и сигареты не по закону, — пишет Носов в своём Instagram, демонстрируя на видео холодильник с пивом, прикрытый занавеской. — По традиции продавцы — люди, плохо говорящие по-русски. Но больше всего меня удивило, как нагло они себя вели в присутствии мэрии и главы района.
Кроме того, на самом видном месте у продавца красуется стеллаж с сигаретами. На владельца ларька составили протокол, выписали штраф. По заверениям Носова, через две недели ларёк снесут.
— Уважаемые ярославцы, давайте соблюдать закон и не травить нашу молодежь алкашкой, — обратился к жителям города новый заммэра Дмитрий Носов.
Ранее Дмитрий рассказал ярославцам, как попал на новую должность.
Фото: Дмитрий Носов/Instagram
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