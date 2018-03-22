«Ярославцы, соблюдайте закон и не травите молодежь»: новый заммэра сносит ларьки с пивом

Дмитрий Носов хочет сделать Ярославль чистым и красивым

Новый заместитель мэра Дмитрий Носов уже с первых дней пребывания на своём посту ведёт себя очень активно. Он заявил: Ярославль должен быть красивым и опрятным. И уже к 1 июля Носов пообещал очистить город от хлама. А хламом он называет ларьки старого образца, а ещё пиво и сигареты, которые там продаются.

Накануне Дмитрий Носов случайно (как он сам говорит) оказался на улице Урицкого. Просто проезжал мимо. И увидел, как рядом с ларьком выгружают пиво.

— Зашёл, а здесь стандартная история — пиво и сигареты не по закону, — пишет Носов в своём Instagram, демонстрируя на видео холодильник с пивом, прикрытый занавеской. — По традиции продавцы — люди, плохо говорящие по-русски. Но больше всего меня удивило, как нагло они себя вели в присутствии мэрии и главы района.

Кроме того, на самом видном месте у продавца красуется стеллаж с сигаретами. На владельца ларька составили протокол, выписали штраф. По заверениям Носова, через две недели ларёк снесут.

— Уважаемые ярославцы, давайте соблюдать закон и не травить нашу молодежь алкашкой, — обратился к жителям города новый заммэра Дмитрий Носов.

Ранее Дмитрий рассказал ярославцам, как попал на новую должность.