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«Ярославцы, соблюдайте закон и не травите молодежь»: новый заммэра сносит ларьки с пивом

22 марта 2018 11:06
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мэрия, ларьки, Ярославль, Дмитрий Носов

Новый заместитель мэра Дмитрий Носов уже с первых дней пребывания на своём посту ведёт себя очень активно. Он заявил: Ярославль должен быть красивым и опрятным. И уже к 1 июля Носов пообещал очистить город от хлама. А хламом он называет ларьки старого образца, а ещё пиво и сигареты, которые там продаются.

Накануне Дмитрий Носов случайно (как он сам говорит) оказался на улице Урицкого. Просто проезжал мимо. И увидел, как рядом с ларьком выгружают пиво.

— Зашёл, а здесь стандартная история — пиво и сигареты не по закону, — пишет Носов в своём Instagram, демонстрируя на видео холодильник с пивом, прикрытый занавеской. — По традиции продавцы — люди, плохо говорящие по-русски. Но больше всего меня удивило, как нагло они себя вели в присутствии мэрии и главы района.

Кроме того, на самом видном месте у продавца красуется стеллаж с сигаретами. На владельца ларька составили протокол, выписали штраф. По заверениям Носова, через две недели ларёк снесут.

Бизнес должен нести пользу, а не разрушать нацию и нести горе в семьи!!! Ехал мимо, увидел как пиво загружают... зашел... а здесь стандартная история - пиво и сигареты не по закону!!! И по традиции люди плохо говорящие по-русски! Но больше всего удивило, как нагло они себя вели даже в присутствии мэрии и главы района! Протоколы составлены, указания даны, в ближайшие 2 недели этой "помойки" не будет!!! А товарищу "бизнесмену" рекомендую на Родину уезжать или устраиваться на работу в рамках правового поля. Мы не допустим такого наплевательского отношения к Ярославцам!!! Уважаемые Ярославцы пишите мне адреса, где в нашем городе грубо нарушают закон, спаивая наших горожан! Бизнес должен приносить пользу, а не нести горе в семьи и разрушение других бизнесов!!! Согласны?! #Носов #Ярославль #Слепцов #Мироновярославль #ярославскаяобласть #политика #прокуратура #мэрия

Публикация от Дмитрий Носов (@nosov_official)

— Уважаемые ярославцы, давайте соблюдать закон и не травить нашу молодежь алкашкой, — обратился к жителям города новый заммэра Дмитрий Носов.

Ранее Дмитрий рассказал ярославцам, как попал на новую должность.

Анна Лурье
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Фото: Дмитрий Носов/Instagram
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