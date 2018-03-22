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В Ярославле на один час погаснет свет: где именно
22 марта 2018 09:53
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Ярославский музей-заповедник, филармония, КЗЦ «Миллениум», планетарий и ТЮЗ на один час выключат свет, чтобы присоединиться к всемирной акции «Час Земли». Произойдёт это 24 марта с 20:30 до 21:30. Также в акции примут участие различные организации, фирмы и магазины.
«Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете, в которой принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру. Её инициатор — Всемирный фонд охраны дикой природы, который призывает жителей всех стран выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
— Любой житель нашего региона сможет принять участие в акции, выключив свет у себя на один час, — рассказали в правительстве Ярославской области.
К этой акции не планирует присоединяться мэрия Ярославля. Чиновники сказали, что свет выключать не будут.
Фото: Александра Савельева
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